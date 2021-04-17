Украина

Главный тренер киевлян прокомментировал свое поведение после финального свистка.

Динамо минимально обыграло Шахтер в Киеве в рамках центрального поединка тура и приблизилось к чемпионскому титулу.

Мирча Луческу дал комментарий после победного матча, а также не захотел объяснять, почему не праздновал триумф своей команды.

"Если бы Шахтер выиграл, то это усложнило бы нашу ситуацию. Игра была равная, тактическая игра. У них был хороший контроль мяча и они хорошо строили игру. Мы очень организованно играли в обороне, закрывали все коридоры, выходили на игрока, владеющего мячом, и практически не дали Шахтеру создать ни одного момента у своих ворот.

Не было зрелищной игры, и это нормально, когда решается очень многое. С одной стороны была очень техничная команда с техничными игроками. С другой стороны — очень мощная физически и организованная команда, которая знала что делать на поле и как защитить результат.

Чемпионат выигрывается за счет организации игры в обороне и быстрыми переходами из обороны в атаку.

Почему не было эмоций после матча? Мне нелегко, — кратко объяснил свое поведение румынский тренер и спешно покинул флеш-зону в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, что на Football.ua доступно видео гола и обзор матча Шахтер — Динамо.