Украина

Главный тренер киевлян дал комментарий после матча с Шахтером.

Динамо минимально обыграло Шахтер в Киеве в рамках центрального поединка тура и приблизилось к чемпионскому титулу.

Мирча Луческу отметил, что не было никаких мыслей о мести Шахтеру, а также похвалил своих подопечных.

"Мне было сложно за столь короткий период организовать игру Динамо и добиться результата. Но мы это сделали. С точки зрения человеческого отношения к Шахтеру мне тяжело, ни о какой мести не может быть и речи. Но я хотел бы сказать несколько слов о сегодняшнем матче.

Не было зрелищной игры, было противостояние двух сильных соперников, которые решали свои задачи, и у каждого было свое оружие в ведении игры. Для нас это был очень важный матч, ведь потеря очков приблизила бы "горняков" к нам в турнирной таблице. Впереди нас ожидают сложные игры на выезде, которые непросто пройти без потерь".

"Повторюсь, что сегодня не было зрелища на футбольном поле. Мы хорошо организовали оборону. Из своего тренерского опыта я знаю, что чемпионат выигрывается благодаря организации игры в защите. Есть два метода такой организации. Первый – через хорошую физическую и тактическую подготовку футболистов, хорошее взаимодействие, включающее сохранение дистанции между ними, перекрытие свободных коридоров, выход на игрока, владеющего мячом. Это то, что касается нашей команды".

Второй метод, который я использовал в Шахтере, – через контроль мяча, когда ты практически не отдаешь его сопернику. У Шахтера индивидуально сильные игроки, которые хорошо контролировали мяч. Но мы знали все о них и донесли это до своих игроков. Очень качественно оборонялись и практически не позволили создать моментов у своих ворот. Как тренер, я благодарен своим ребятам за то, что они выполнили все, о чем я их просил в процессе подготовки к игре. Об этом я сказал в раздевалке".

"После поздравлений с победой я поблагодарил игроков за игру в обороне и за то, что они меня слушали и как провели этот матч. Но мне не нравилось, как футболисты распоряжались с мячом после отбора. Над этим еще нужно работать. Важность сегодняшней игры оставила отпечаток на выступлении наших игроков. Они очень ждали этой победы, и удерживать первое место всегда сложно.

Мы не можем дойти до бразильской техники в индивидуальном плане, но должны расти в плане командных взаимодействий и осуществления коллективного контроля мяча".

Напомним, что на Football.ua доступно видео гола и обзор матча Шахтер — Динамо.