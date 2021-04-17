Украина

Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "бело-синих" в минувшем поединке Лиги Европы.

Шахтер минимально уступил Динамо в Киеве в рамках центрального поединка 22-го тура украинской Премьер-лиги, что буквально вплотную приблизило столичный клуб к чемпионскому титулу.

Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста киевского клуба в минувшем поединке.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо Киев вы можете на Football.ua.