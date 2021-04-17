Украина

Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "оранжево-черных" в минувшем поединке чемпионата Украины.

Динамо минимально обыграло Шахтер в рамках центрального поединка 22-го тура украинской Премьер-лиги, что буквально вплотную приблизило столичный клуб к чемпионскому титулу и практически лишило "горняков" шансов догнать коллектив Мирчи Луческу в турнирной таблице.

Откровенно говоря, действующего чемпиона Украины мало за что можно похвалить по итогам минувшего противостояния, но даже в таких неудачных матчах нередко можно выделить и положительные аспекты в игре проигравшей стороны.

Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста донецкого клуба в минувшем поединке.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо Киев вы можете на Football.ua.