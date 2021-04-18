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Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в поединке 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Донецкий Шахтер выходил на решающий для себя поединок в сезоне с предельно понятной задачей. Только с помощью победы над киевским Динамо коллектив Луиша Каштру мог вернуться в чемпионскую гонку, но по ходу принципиальной дуэли что-то пошло совершенно не по сценарию "горняков". Команда начала терять мотивацию сразу после пропущенного гола, а во втором тайме больше страдала, чем старалась хоть как-то зацепиться за результат. В итоге, действующие чемпионы безвольно уступили, и теперь вынуждены снимать чемпионскую "корону" со своей головы.

Football.ua оценивает игру футболистов Шахтера в матче на НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Шахтер Донецк

Анатолий Трубин — 6,0. Это был далеко не самый тяжелый матч для голкипера Шахтера в этом сезоне, а соперники, по большому счету, нанесли в створ его ворот, не попав при этом в офсайд, всего два удара. Реально спасать свою команду юный Трубин мог только в эпизоде с пенальти, но эта футбольная лотерея вновь оказалась для него непосильной.

Додо — 6,5. Один из немногих, кто практически всегда оказывался в кадре телетрансляции по ходу игры. Правый защитник дончан дал активность на своем фланге, но его подачи в штрафную так и нашли своего адресата. Соперники в ответ не предлагали активности, поэтому Додо имел возможность атаковать с открытым забралом. Было бы еще кому эти начинания поддерживать.

Сергей Кривцов – Валерий Бондарь — 6,0. Для всей обороны Шахтера проблема в этой встрече была схожей — проверить ее качество соперник так и не взялся в полной мере. Впрочем, ошибки периодически допускались в действиях "горняков" и в таких условиях. Кривцов смотрелся более спокойным за счет своего опыта, а Бондарю было неуютно, на фоне банального отсутствия практики, но сказать, что кто-то из этой пары выпадал, было бы несправедливо.

Николай Матвиенко — 6,0. С точки зрения обороны, Матвиенко отыграл без срывов, но атаку поддерживать так и не решился. У Динамо был определенный акцент на наступления правым флангом, поэтому Николаю пришлось работать больше, чем остальным партнерам по обороне. Обычный матч для него, однако присутствия впереди явно не хватало.

Тарас Степаненко — 6,0. В присутствии чистого разрушителя на поле, фактически, Шахтер в этот вечер не нуждался. Однако один только факт наличия Тараса в основной обойме дает команде стабильность в центре поля. Серьезных вызовов ему никто из соперников так и не бросил.

Майкон — 5,5. По действиям бразильца было достаточно много вопросов, ведь решающего воздействия в передней линии он так и не внес, а в обороне его услуги были избыточными. Майкон просто перемещался между линиями, а в конце матча был заменен на более заточенного на атаку Судакова. Вопрос к Каштру в этом случае только один – почему не раньше?

Марлос — 5,0. Украинец выпал из игры уже с самого ее начала. В его исполнении не было ни перемещений между линиями, ни привычного дриблинга, ни интересных предложений для партнеров по атаке в виде передач. Плотную оборону оппонентов было необходимо как-то раскачивать, но точно этого не получилось бы сделать из статичного положения Марлоса.

Маркос Антонио — 5,0. Необоснованная грубость внутри своей штрафной, и вот, ты — антигерой своей команды в решающем для нее поединке. Антонио проявил футбольную глупость, когда агрессивно пошел в отбор у Андриевского в середине первого тайма, в результате чего перечеркнул шансы своей команды получить пространство на чужой половине.

Манор Соломон — 6,0. Израильтянин в агрессивном стиле начал игру, и были определенные сигналы к тому, что он вновь может стать решающим звеном в атаке Шахтера. Однако, дальнейший ход событий показал, что это была лишь пыль в глаза от Соломона, что только подтвердила замена в середине второго тайма.

Жуниор Мораес — 5,5. Форвард "горняков" начал искать интересные предложения только в заключительной фазе поединка, когда партнеры по команде уже успели окончательно опустить руки. Мораес был малозаметным в начальной фазе поединка, хотя именно тогда Шахтера имел наибольшие возможности доставлять ему мяч.

Тете — 5,0. Бразилец вышел второй тайм с явной задачей обострять, но единственным местом, где ему удалось накалить обстановку, это были диалоги с Екатериной Монзуль. Большинство действий были невпопад, необоснованная агрессия — и зачем только выходил?

Фернандо — 5,0. Если Каштру задумывал выпускать Фернандо ради общей скорости в атаке, то совершенно неясно, где он собирался искать свободные зоны на половине соперника в концовке поединка. Бразилец вышел, и растворился на общем плане.

Дентиньо — 5,0. Более опытный представитель южноамериканского континента последовал примеру своего соотечественника, а Шахтер, собрав на поле трех своих форвардов, так ничего и не предложил Бущану.

Георгий Судаков — юный украинец вышел на поле последним в составе своей команды, неплохо поработал с мячом в отдельных микромоментах, но для оценки этого точно было недостаточно.