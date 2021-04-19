Украина

Наставник донецкого клуба поделился своими мыслями о матче с Мариуполем.

Главный тренер донецкого Олимпика Юрий Калитвинцев прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги против Мариуполя (1:1).

"Удовлетворения от результата нет. Я не говорю, что мы обязаны были выиграть. Нет, ни в коем случае. Но всегда хочется немного больше. Однако начинать матч с минус один тяжело. Моментами игра нашей команды мне понравилась. Но именно моментами. Целостности не было, но были хорошие эпизоды в разных компонентах. Хотелось бы, чтобы это были не эпизоды, а более комплексно. Повторюсь, удовлетворения нет. Но грех жаловаться – мы сто лет не выигрывали.

Наша лучшая игра по качеству? Нет. Но и не худшая точно. Были игры, где мы также неплохо действовали. Но самое главное, что команда уже пытается делать то, что мы от них требуем. Уже видно, что они быстрее переключаются. Если раньше они долго думали в игре, вспоминая что мы им говорили, то сейчас они это делают практически автоматом. Но до автоматизма нам все равно еще далеко.

Потерянные два очка для Олимпика? Ни в коем случае. Согласитесь, мы сегодня могли проиграть. Тот же рикошет, хорошие прострелы были у Мариуполя. Наверное, ничья – закономерный результат. Но именно внутри удовлетворения нет. У нас были моменты, но мы не забили. А за хорошую игру победы не присуждают", — приводит слова Калитвинцева официальный сайт Мариуполя.

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