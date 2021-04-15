Украина

Арендованный хавбек Шахтера стал лучшим в составе "азовцев".

Мариуполь на своем официальном сайте объявил имя лучшего футболиста своей команды по итогам марта.

Награда досталась полузащитнику Артему Бондаренко, который выступает за "азовцев" на правах аренды, а его контракт принадлежит донецкому Шахтеру.

Бондаренко принял участие в трех мартовских поединках, в которых забил четыре мяча (два с пенальти). 20-летний украинец по итогам голосования набрал 65% голосов.

Также в тройку лучших вошли полузащитник Дмитрий Мишнев и вратарь Евгений Гальчук.

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