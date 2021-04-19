Украина

Наставник Руха прокомментировал ничейный исход противостояния его команды против Ингульца.

рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги львовский Рух нанес визит петровскому Ингульцу, однако так и не смог распечатать ворота "козаков", несмотря на имевшееся преимущество по ходу поединка (0:0). При этом, гости не сумели реализовать пенальти по ходу первого тайма.

Ингулец — Рух 0:0 Обзор матча УПЛ

Главный тренер "желто-черных" Иван Федик прокомментировал выступление своей команды на послематчевом общении с прессой.

"Насыщенная борьбой игра получилась сегодня. Можно сказать, что мы ее контролировали, а соперник всегда играл длинными передачами. Отмечу, что их нападающие хорошо цеплялись за мяч, но на этом игра соперников себя исчерпывала. Ровно этого мы и ожидали от Ингульца.

Надо было просто реализовывать свои моменты. Мы играли сегодня исключительно на победу, но не хватило забитого мяча. Могу только сказать, что никто не знает, как бы повернулись игра в дальнейшем, сумей любая из команд открыть счет", — подытожил украинский специалист.

В следующем туре львовский Рух отправится в Харьков на противостояние против Мариуполя.