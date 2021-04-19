Украина

Наставник "бело-синих" не рассчитывает на румынского хавбека.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал ситуацию с арендованным вингером Брайтона Тудором Бэлуцэ.

"Тудор был травмирован, он перенес операцию. У него был перелом. Ему очень, очень не повезло. Конечно, он не сыграет до конца сезона. Могу лишь только пожелать ему клуб, который поймет его, и чтобы он понял клуб. А также – оставаться здоровым.

Продлим ли мы его? Нет, нет, нет. Ни в коем случае", — приводит слова Луческу Telekom Sport.

В нынешнем сезоне Бэлуцэ провел на поле лишь 11 минут игрового времени, которые разделились на три поединка.

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