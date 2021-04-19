Статистический портал InStat традиционно оценил участников минувшего тура чемпионата Украины.

Так, самый высокий показатель получил нападающий Ворсклы Владислав Кулач. InStat оценил игру футболиста полтавчан в 341 балл.

Отметим, что Владислав Кулач в поединке против Зари отметился тремя забитыми голами. 

Его ближайший преследователь, защитник Динамо Илья Забарный, получил оценку в 322 балла.

Напомним, что Владислав Кулач также стал лучшим игроком минувшего тура по версии УПЛ.