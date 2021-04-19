Нападающий Ворсклы был высоко оценен статистическим порталом.
Владислав Кулач, фото Ворскла
19 апреля 2021, 20:38
Статистический портал InStat традиционно оценил участников минувшего тура чемпионата Украины.
Так, самый высокий показатель получил нападающий Ворсклы Владислав Кулач. InStat оценил игру футболиста полтавчан в 341 балл.
Отметим, что Владислав Кулач в поединке против Зари отметился тремя забитыми голами.
Его ближайший преследователь, защитник Динамо Илья Забарный, получил оценку в 322 балла.
Напомним, что Владислав Кулач также стал лучшим игроком минувшего тура по версии УПЛ.