Украина

Нападающий Ворсклы был высоко оценен статистическим порталом.

Статистический портал InStat традиционно оценил участников минувшего тура чемпионата Украины.

Так, самый высокий показатель получил нападающий Ворсклы Владислав Кулач. InStat оценил игру футболиста полтавчан в 341 балл.

Отметим, что Владислав Кулач в поединке против Зари отметился тремя забитыми голами.

Его ближайший преследователь, защитник Динамо Илья Забарный, получил оценку в 322 балла.

Напомним, что Владислав Кулач также стал лучшим игроком минувшего тура по версии УПЛ.