Украина

Форвард полтавского клуба удостоился престижного звания.

Украинская Премьер-Лига объявила лучшего футболиста 22-го тура, которым стал нападающий Ворсклы Владислав Кулач.

В поединке против луганской Зари (4:2) 27-летний украинский форвард оформил хет-трик.

В нынешнем сезоне во всех турнирах за "Ворсклу" Кулач провел 18 поединков, в которых забил 15 голов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ворскла — Заря (4:2).

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