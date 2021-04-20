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Александр Поворознюк, фото Ингулец
20 апреля 2021, 22:24
Чрезвычайное событие произошло с президентом петровского Ингульца Александром Поворознюком.
Как сообщает местная журналистка Оксана Лищенюк, в его кабинете взорвалась гранат и есть пострадавшие.
Источник утверждает, что подробности произошедшего появятся в ближайшее время.
Отметим, что уже в следующем туре Ингулец должен сыграть против Динамо Киев. В этом матче киевляне могут оформить чемпионство.