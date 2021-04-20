Украина

Взрывные новости дарит не только Суперлига.

Чрезвычайное событие произошло с президентом петровского Ингульца Александром Поворознюком.

Как сообщает местная журналистка Оксана Лищенюк, в его кабинете взорвалась гранат и есть пострадавшие.

Источник утверждает, что подробности произошедшего появятся в ближайшее время.

Отметим, что уже в следующем туре Ингулец должен сыграть против Динамо Киев. В этом матче киевляне могут оформить чемпионство.