Украина

Подопечные Мирчи Луческу близки к завоеванию долгожданного трофея.

Шахтер минимально уступил Динамо в Киеве в рамках центрального поединка тура, что приблизило киевлян к чемпионскому титулу.

Теперь подопечным Мирчи Луческу будет достаточно обыграть Ингулец в следующем туре, чтобы досрочно выиграть золотые медали.

На данный момент расстояние между командами в турнирной таблице составляет десять баллов. До конца чемпионата осталось четыре поединка.

Напомним, что на Football.ua доступно видео гола и обзор матча Шахтер — Динамо.