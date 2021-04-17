Подопечные Мирчи Луческу близки к завоеванию долгожданного трофея.
Шахтер - Динамо, фото Шахтер
17 апреля 2021, 22:16
Шахтер минимально уступил Динамо в Киеве в рамках центрального поединка тура, что приблизило киевлян к чемпионскому титулу.
Теперь подопечным Мирчи Луческу будет достаточно обыграть Ингулец в следующем туре, чтобы досрочно выиграть золотые медали.
На данный момент расстояние между командами в турнирной таблице составляет десять баллов. До конца чемпионата осталось четыре поединка.
Напомним, что на Football.ua доступно видео гола и обзор матча Шахтер — Динамо.