Украина

В полуфинальном матче Кубка Украины произошел довольно спорный момент.

В настоящее время проходит полуфинальный поединок Кубка Украины, в котором киевское Динамо обыгрывает Агробизнес со счетом 3:0.

На 64-й минуте поединка арбитр матча Максим Козыряцкий назначил пенальти в ворота Агробизнеса после того, как Игорь Курило совершил накладку против игрока Динамо Александра Сироты. При этом судья выписал Курило желтую карточку.

Однако спустя пару минут и просмотра повтора благодаря системе ВАР, Козыряцкий отменил свое решение, как по пенальти, так и по желтой карточке игроку Агробизнеса.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Агробизнес — Динамо.

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