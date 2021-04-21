Украина

Футболист оценил действия фанатов клуба.

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко прокомментировал оскорбительные выкрики в адрес главного тренера клуба Мирчи Луческу со стороны фанатов.

"Людям, которые поддерживали тренера, спасибо большое.

Очень рады играть при поддержке болельщиков, а те, которые освистывали, лично мне они неинтересны", — сказал Миколенко в интервью Футбол NEWS.

Напомним, после матча полуфинала Кубка Украины меду Агробизнесом и Динамо состоялся серьезный разговор между фанатами и вратарем киевлян Георгием Бущаном.

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