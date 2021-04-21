Украина

Кипер пообщался с болельщиками после игры.

В рамках полуфинала Кубка Украины киевское Динамо в Тернополе обыграло Агробизнес со счетом 0:3.

Во время игры некоторые фанаты "бело-синих" скандировали обидные речевки в адрес главного тренера клуба Мирчи Луческу.

После поединка вратарь Динамо Георгий Бущан подошел пообщаться в фанатами.

"Знаешь, сейчас такая херня, б***ь, – только дураки не меняют своего мнения. Вы против команды болеете.

Вы против него? В первую очередь против команды. При чем здесь, что было раньше? 4 года, б**", — сказал Бущан.

Внимание, в видеоролике присутствует нецензурная лексика.

Однако некоторые фанаты поблагодарили Мирче Луческу за игру, скандируя: "Луческу, Луческу".

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