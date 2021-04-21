Кипер пообщался с болельщиками после игры.
ГЕОРГИЙ БУЩАН, ФК ДИНАМО КИЕВ
21 апреля 2021, 19:32
В рамках полуфинала Кубка Украины киевское Динамо в Тернополе обыграло Агробизнес со счетом 0:3.
Во время игры некоторые фанаты "бело-синих" скандировали обидные речевки в адрес главного тренера клуба Мирчи Луческу.
После поединка вратарь Динамо Георгий Бущан подошел пообщаться в фанатами.
"Знаешь, сейчас такая херня, б***ь, – только дураки не меняют своего мнения. Вы против команды болеете.
Вы против него? В первую очередь против команды. При чем здесь, что было раньше? 4 года, б**", — сказал Бущан.
Внимание, в видеоролике присутствует нецензурная лексика.
Однако некоторые фанаты поблагодарили Мирче Луческу за игру, скандируя: "Луческу, Луческу".
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