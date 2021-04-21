Автор первого гола в ворота Агробизнеса поделился своими эмоциями после игры Кубка Украины.
Богдан Леднев, ФК Динамо Киев
21 апреля 2021, 19:20
Полузащитник киевского Динамо Богдан Леднев прокомментировал победу своей команды в полуфинальном матче Кубка Украины против Агробизнеса (3:0), в котором ему удалось открыть счет в матче.
"Недооценки соперника не было, ведь Кубок – это турнир, который, можно сказать, создан для команд более низкого уровня. Мы настраивались только на победу, поскольку очень хотели попасть в финал.
Когда команда заведомо ниже уровнем, на первый план выходит самоотдача, и за счет нее они стараются выиграть. Бывает, получается создавать сенсации, а бывает – нет.
Нам было тяжело находить пространство, ведь хозяева хорошо перестраивались. В первом тайме у них еще было много сил. Но как только они один раз не добежали, мы их сразу наказали.
Атмосфера на стадионе? Отличная, с болельщиками на трибунах всегда приятнее играть, сегодня была замечательная поддержка", — приводит слова Леднева официальный сайт Динамо.
Видеообзор матча Агробизнес — Динамо можно посмотреть на Football.ua.