Украина

Автор первого гола в ворота Агробизнеса поделился своими эмоциями после игры Кубка Украины.

Полузащитник киевского Динамо Богдан Леднев прокомментировал победу своей команды в полуфинальном матче Кубка Украины против Агробизнеса (3:0), в котором ему удалось открыть счет в матче.

"Недооценки соперника не было, ведь Кубок – это турнир, который, можно сказать, создан для команд более низкого уровня. Мы настраивались только на победу, поскольку очень хотели попасть в финал.

Когда команда заведомо ниже уровнем, на первый план выходит самоотдача, и за счет нее они стараются выиграть. Бывает, получается создавать сенсации, а бывает – нет.

Нам было тяжело находить пространство, ведь хозяева хорошо перестраивались. В первом тайме у них еще было много сил. Но как только они один раз не добежали, мы их сразу наказали.

Атмосфера на стадионе? Отличная, с болельщиками на трибунах всегда приятнее играть, сегодня была замечательная поддержка", — приводит слова Леднева официальный сайт Динамо.

Видеообзор матча Агробизнес — Динамо можно посмотреть на Football.ua.