Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты полуфинального поединка Кубка Украины.

В первом полуфинальном матче Кубка Украины киевское Динамо в Тернополе уверенно разобралось с Агробизнесом, отправив в ворота команды Первой лиги три безответных мяча.

В самой концовке первого тайма команда Мирчи Луческу смогла открыть счет в матче усилиями Богдана Леднева. Затем в середине второго тайма Артем Беседин повторил подвиг Леднева и удвоил преимущество киевлян. Окончательную точку в матче поставил Виталий Буяльский, замкнувший прострел с фланга.

Обзор матча:

Агробизнес — Динамо Киев 0:3

Голы: Леднев, 45, Беседин, 67, Буяльский, 81



Агробизнес: Артым — Романюк, Слотюк, Курило, Юхимович, Бойчук — Н. Когут, Косовский (Ярмоленко, 82), Груша (Семенюк, 62), И. Когут (Семенец, 70) — Дудик (Немтинов, 82).



Динамо Киев: Бойко — Тымчик (Караваев, 46), Попов, Сирота, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 66), Леднев (Буяльский, 66), Родригес (Сидклей, 66) — Беседин (Супряга, 79).



Предупреждения: Бойчук — Попов, Сирота