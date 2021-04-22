Украина

Команда Шарана прервала шикарную серию.

В рамках полуфинального матча Кубка Украины Заря в серии пенальти сумела переиграть Александрию (1:1, 3:4).

Александрия впервые в своей истории не сумела выйти победителем из серии 11-метровых ударов. До этого шесть серий покорялись команде.

Отметим, что в минувшем сезоне на стадии 1/16 финала команда Шарана обыграла Зарю со счетом 6:5.

Видео голов, серию пенальти и обзор матча Александрия — Заря можно смотреть на Football.ua.

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