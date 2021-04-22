Украина

Португалец еще не продлил контракт с "горняками" и уже имеет предложение из Катара.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру может покинуть место наставника "горняков" по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Maisfuetbol.

По информации источника, у португальского специалиста уже есть на руках предложение из Катара. Также отмечается, что что предложение не одно и в его услугах заинтересованы несколько команд.

Действующий контракт Каштру с "горняками" рассчитан до конца текущего сезона и в настоящее время, будущее специалиста остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что Шахтер ведет переговоры с наставником Сассуоло Роберто Де Дзерби.

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