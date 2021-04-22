Португалец еще не продлил контракт с "горняками" и уже имеет предложение из Катара.
Луиш Каштру, ФК Шахтер Донецк
22 апреля 2021, 12:10
Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру может покинуть место наставника "горняков" по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Maisfuetbol.
По информации источника, у португальского специалиста уже есть на руках предложение из Катара. Также отмечается, что что предложение не одно и в его услугах заинтересованы несколько команд.
Действующий контракт Каштру с "горняками" рассчитан до конца текущего сезона и в настоящее время, будущее специалиста остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что Шахтер ведет переговоры с наставником Сассуоло Роберто Де Дзерби.
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