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Football.ua подвел итоги голосования пользователей в выборе лучшего состава "горняков" за всю историю.

Мы подвели итоги очередного этапа проекта Football.ua "Лучшие в истории". Обсудив самых легендарных футболистов и тренеров в истории Шахтера, редакция и читатели составили свою символическую сборную из игроков. Выбор наших читателей и администраторов сайта на некоторых позициях совпал, но были и различия, которые вызвали споры и ярые дискуссии.

Лучшие в истории: все статьи проекта

Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

Многие позиции вызвали огромное количество споров между пользователями, однако были и кандидаты, которые заняли первое место без какого-либо сопротивления. Так, Дарио Срна набрал почти 90% голосов, не оставив шансов Михаилу Старостяку.

Состав лучших игроков Шахтера по версии редакции Football.ua:

Главный тренер: Мирча Луческу

Состав лучших игроков Шахтера по версии пользователей Football.ua:

Главный тренер: Мирча Луческу

Редакторы и пользователи Football.ua сошлись во мнении по большинству позиций. Мирча Луческу безоговорочно получил место в обеих сборных командах, а вот относительно вратарской позиции взгляды разошлись. Редакция доверила место Юрию Дегтереву, тогда как пользователи проголосовали за Андрея Пятова.

Кардинально разошлись мнения относительно пары центральных защитников. Редакция выбрала пару Пьяных — Звягинцев, а вот пользователям больше по душе пришелся дуэт Конькова и Ракицкого. С позицией левого защитника все оказалось проще — там Исмаили обошел Раца.

Что касается центральных полузащитников, то споров относительно кандидатуры Фернандиньо не было, а вот в пару ему читатели сайта выбрали Тимощука, тогда как редакция — Соколовского. Трио атакующих полузащитников совпало: Коста, Жадсон и Виллиан. Однако Дуглас по версии читателей лишь на немного опередил Зубова.

При выборе форварда пользователи и редакция нашли общий язык — место досталось Виталию Старухину.

В следующих материалах Football.ua представит серию статей, которые будут посвящены киевскому Динамо.