Украина

Слова тренер вратарей Десны Юрия Овчарова попали в прямой эфир.

КДК УАФ завершил расследование по делу матча 14-го тура украинской Премьер-лиги между Зарей и Десной, в котором в прямом эфире прозвучало оскорбительное выражение с расизмом.

Напомним, после матча Заря сообщила о том, что во время поединка со скамейки запасных Десны прозвучала фраза "Уродов понабирали, бл...дь, черно...опых".

"Был долгий процесс расследования. Комитет этики занимался этим вопросом. Он идентифицировал, что это было со стороны скамейки запасных Десны. Потом был вопрос определения конкретного лица. Они пришли к выводу после ряда наложений звука и видео, что это был тренер вратарей Десны Юрий Овчаров.

Прислали это Десне, клуб отрицает, что это Овчаров и считает, что для такого вывода нет достаточных оснований. Мы заслушали позицию комитета на прошлом заседании. Обратились к экспертному центру МВД с просьбой провести экспертизу, сопоставить голос Овчарова с этим видео фрагментом.

К сожалению, комплексную экспертизу МВД не удалось сделать, потому что очень короткая запись фразы расистского характера. Эксперт МВД говорит, что есть признаки схожести голоса Овчарова с тем, что на записи.

Это только подкрепило комфортную уверенность членов КДК, что это Овчаров. Принято решение наказать Десну и Овчарова. Учитывая, что тренер ни разу не был наказан за ненадлежащее поведение, его дисквалифицировали на пять матчей, а Десну оштрафовали на 150 тысяч гривен", — сказал секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко в эфире программы Про Футбол.

Ранее сообщалось, что КДК УАФ в очередной раз перенес рассмотрение дела Гельзина.