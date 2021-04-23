Украина

Футболист рассказал о слухах СМИ по поводу его ухода.

Вратарь сборной Украины и полтавской Ворсклы Дмитрий Ризнык прокомментировал слухи о возможном переходе в донецкий Шахтер.

"Шахтер? Я еще никуда не перешел. Я здесь – в Ворскле. Я не знаю, где журналисты берут новости. Они быстрее меня все знают. Говорили даже, что мной кипрский Пафос интересовался.

Не знаю, откуда берутся эти слухи. Куда бы хотел переехать? В Европу. Считаю, что там футболисты быстрее развиваются, чем у нас. Можно не брать топовые чемпионаты вроде Англии или Испании, но в той же Бельгии сейчас хорошее первенство