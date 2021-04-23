Футболист рассказал о слухах СМИ по поводу его ухода.
Ризнык, УАФ
23 апреля 2021, 18:25
Вратарь сборной Украины и полтавской Ворсклы Дмитрий Ризнык прокомментировал слухи о возможном переходе в донецкий Шахтер.
"Шахтер? Я еще никуда не перешел. Я здесь – в Ворскле. Я не знаю, где журналисты берут новости. Они быстрее меня все знают. Говорили даже, что мной кипрский Пафос интересовался.
Не знаю, откуда берутся эти слухи. Куда бы хотел переехать? В Европу. Считаю, что там футболисты быстрее развиваются, чем у нас. Можно не брать топовые чемпионаты вроде Англии или Испании, но в той же Бельгии сейчас хорошее первенство
В Украине ты будешь играть, но если поедешь в Европу, и тебя там никто не знает, то в основной состав никто сразу не поставит. Это нормально. Минимум полгода нужно", — сказал Ризнык в интервью ОТДУШИВДУШУ.
Ранее Ризнык заявил, что перед Ворсклой не стоит задача попасть в зону Лиги Европы.
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