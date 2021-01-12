Украина

Вратарь полтавского клуба рассказал, с каким настроением команда готовится к возобновлению чемпионата.

Голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык поделился мыслями о тренировочном сборе полтавчан в Турции.

"Легких сборов не бывает. Все понимают, что надо будет трудиться. Летим работать. На сборах всегда проводится большая работа, чтобы подготовиться ко второй части сезона", – цитирует Ризныка Футбол 1/2/3.

Ранее главный тренер полтавской Ворсклы Юрий Максимов сравнил современные сборы с теми, которые проходили во времена его футбольной карьеры.