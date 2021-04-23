Украина

Кипер не уверен, что смог бы заиграть в луганском клубе.

Вратарь сборной Украины и полтавской Ворсклы Дмитрий Ризнык заявил, что не планирует менять свой нынешний клуб на другой украинский.

"Считаю, сейчас Ворскла в лидерах по зарплатам. Мало у кого сегодня есть такая инфраструктура. Возможно, Ворскла даже в тройке по финансам.

Если завтра условная Заря предложит мне зарплату вдвое большую – не пойду. Зачем мне идти туда? Смысл? Мне сейчас лучше играть, мне 22 года.

Относительно штрафов... Было как-то, за вес. Еще в дубле, на 500 грн оштрафовали. Не по режиму "похавал". У меня быстро вес набирается. Сейчас 84 кг. В отпуске было 89,7 кг, перед сборами", - сказал Ризнык в интервью ОТДУШИВДУШУ.

Ранее молодой вратарь прокомментировал слухи о возможном переходе в донецкий Шахтер.

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