Украина

Вратарь мог переехать в донецкий клуб.

Главный тренер полтавской Ворсклы Юрий Максимов рассказал об интересе к вратарю клуба Дмитрию Резнику.

"Считаю, что Резник — это хороший вратарь. Просто так его бы в Шахтер не приглашали. Я вижу, что он хочет уйти, но еще успеет. Ему не 35 лет, не 30 и даже не 25, это молодой футболист. Он еще проявит себя и даже больше выиграет от этого.

У нас есть три хороших вратаря — Ткаченко, Фисун, есть Исенко. Паше надо добавить мышечной массы и лучше играть ногами, но так все нормально.

Вратари есть, но мы пока не рассчитываем расставаться с Резником", — сказал Максимов в эфире Футбол NEWS.

Ранее Максимов сообщил, что Ворскла не намерена приобретать возрастных футболистов.

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