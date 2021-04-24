Украина

Кипер эмоционально пообщался с прессой после игры.

Капитан и вратарь Миная Андрей Попович прокомментировал разгромное поражение клуба в матче УПЛ против СК Днепр-1 (3:0).

"Все все видели. Каждую игру мы собираемся, настраиваемся, выходим и в лужу. Будем стараться, бороться, так играть нельзя б***ь. Я ребятам сказал, что даже если вылетать из УПЛ, то показывать характер и достоинства. Мы же не играем всю жизнь в УПЛ.

Вышли на второй тайм, можем катать мяч, не терять его. Вышли в первом тайме, в обычных ситуациях не можем мяч принять б***ь. Арбитру сказал, что против нас вышла команда, которая сильнее. На звук желтые дает б***ь. Скамейка Днепра-1 возмущается. Что возмущаться, если вы нас "везете" 3:0? Арбитр слушал постоянно. Пять минут слушал, вместо того, чтобы сходить и посмотреть".

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"Что сказал тренер после матча? А что тут говорить? Подбодрил... Нужно начинать матч так, как мы начали второй тайм. А так... Пенальти, куча моментов у наших ворот. Я уже говорил, что люди должны понять, что это — УПЛ.

Я же не буду бить каждого игрока. Каждый должен понимать. Я всегда мечтал играть в УПЛ. Больше половины команды не играли в УПЛ. Зубами цепляться за это нужно б***ь. Я ж не могу думать за всех", — сказал Попович в интервью Профутбол Digital.

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