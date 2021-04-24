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  • Украина

    24 апреля 2021, 20:30

    Днепр-1 — Минай 3:0 Видео голов и обзор матча

    Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

    Днепр-1 - Минай, ФК Минай
    Днепр-1 - Минай, ФК Минай 24 апреля 2021, 20:30

    В поединке 23-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 в родных стенах уверенно разобрался с Минаем (3:0).

    Победу команде Игора Йовичевича принесли забитые мячи в исполнении Довбика, Белецы и Чуже, реализовавшего пенальти. Хозяева могли открыть счет с пенальти, но Довбик пробил выше ворот в середине первого тайма.

    Видео голов и обзор матча:

    Днепр-1 — Минай 3:0

    Голы: Довбик, 28, Булеца, 32, Чуже, 44, с пенальти

    Днепр-1: Юрчук — Тэйлор, Дуглас, Сваток, Дубинчак — Батагов, Ди Франко, Чуже (Гонсалвес, 81), Булеца (Ярмолюк, 76) — Когут (Билл, 46) — Довбик (Хобленко, 76).

    Минай: Попович — Маембе (Петрусенко, 46), Лопыренок, Матич, Сакив (Багайоко, 83) — Снижко - Ахмедзаде, Ткачук (Малепе, 84), Нуриев, Бойко — Милевский (Одуэньи, 84).

    Предупреждения: Батагов, 20, Чуже, 73 — Ткачук, 31, Маембе, 43, Бойко, 53, Нуриев, 62, Петрусенко, 80.

    Команды

    Днепр-1 Минай

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