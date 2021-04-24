Днепр-1 — Минай 3:0 Видео голов и обзор матча

Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 23-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 в родных стенах уверенно разобрался с Минаем (3:0).

Победу команде Игора Йовичевича принесли забитые мячи в исполнении Довбика, Белецы и Чуже, реализовавшего пенальти. Хозяева могли открыть счет с пенальти, но Довбик пробил выше ворот в середине первого тайма.

Видео голов и обзор матча: