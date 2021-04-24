Днепр-1 — Минай 3:0 Видео голов и обзор матча

Победу команде Игора Йовичевича принесли забитые мячи в исполнении Довбика, Белецы и Чуже, реализовавшего пенальти. Хозяева могли открыть счет с пенальти, но Довбик пробил выше ворот в середине первого тайма.
Днепр-1 — Минай 3:0
Голы: Довбик, 28, Булеца, 32, Чуже, 44, с пенальти
Днепр-1: Юрчук — Тэйлор, Дуглас, Сваток, Дубинчак — Батагов, Ди Франко, Чуже (Гонсалвес, 81), Булеца (Ярмолюк, 76) — Когут (Билл, 46) — Довбик (Хобленко, 76).
Минай: Попович — Маембе (Петрусенко, 46), Лопыренок, Матич, Сакив (Багайоко, 83) — Снижко - Ахмедзаде, Ткачук (Малепе, 84), Нуриев, Бойко — Милевский (Одуэньи, 84).
Предупреждения: Батагов, 20, Чуже, 73 — Ткачук, 31, Маембе, 43, Бойко, 53, Нуриев, 62, Петрусенко, 80.