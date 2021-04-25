Украина

Специалист дам эмоциональное интервью прессе.

Главный тренер ковалеского Колоса Руслан Костышин извинился за проявление излишней эмоциональности после матча между его клубом и Ворсклой.

"Я хотел бы извиниться перед болельщиками за свои эмоциональные комментарии на флэш-интервью и пресс-конференции, в которых присутствовала ненормативная лексика.

Я понимаю, что футбол смотрят дети, женщины и вообще таким словам не место в публичном пространстве. Но в то же время, я хотел бы также подчеркнуть, что от содержания сказанного мной вчера после матча я не отказываюсь и отказываться не собираюсь.

Я защищал и буду защищать своих игроков от подобных, ничем не обоснованных, обвинений и грязных фантазий таких журналистов, как Сенькив", — сказал Костышин.

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