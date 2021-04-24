Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Колос - Ворскла, ФК Колос
24 апреля 2021, 20:11
В матче 23-го тура украинской Премьер-лиги Колос на своем поле уверенно и неожиданно разобрался с полтавской Ворсклой, отправив в ворота гостей три безответных мяча (3:0).
Счет в матче был открыт в самом начале второго тайма усилиями Костышина, а спустя 20 минут преимущество хозяев удвоил Чурко. Окончательную точку поставил Смирный за три минуты до конца основного времени матча.
Видео голов и обзор матча:
Видео на YouTube:
Колос — Ворскла 3:0
Голы: Костышин, 47, Чурко, 66, Смирный, 87
На 66-й минуте Вячеслав Чурко (Колос) не забил пенальти (вратарь).
Колос: Кучерук — Кравченко, Новак, Петров, Черноморец — Богданов (Задоя, 89), Милько — Антюх (Смирный, 63), Костышин (Ильин, 78), Чурко (Нгамба, 90) — Хлебас (Исаенко, 63).
Ворскла: Ризнык — Яворский, Чеснаков, Альюн — Наджееб, Скляр (Челядин, 72), Пуцлин (Луизао, 67), Кане — Тилль (Нестеренко, 85), Степанюк (Кравчук, 72) — Кулач.
Предупреждения: Костышин — Скляр, Альюн.