Украина

Наставник "бело-синих" комфортно себя чувствует в стане столичного клуба.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу высказался о своих планах на будущее.

Румынский специалист заявил, что продолжит тренировать киевский клуб даже в случае предложения из Италии.

"Серия А — это лига, которая лучше всего развивает спортсменов старшего возраста: я думаю о таких чемпионах, как Криштиану Роналду, Ибрагимович, Рибери. Но в Киеве и Динамо я чувствую себя прекрасно и уходить не собираюсь", — цитирует наставника "бело-синих" Gianlucadimarzio.

Луческу тренировал клубы Серии А в 90-х годах. Тогда он успел поработать с Интером, Брешией, Пизой и Реджаной.

Напомним, что во время полуфинального матча Кубка Украины у Мистер возник конфликт с фанатами киевлян, которые в очередной раз высказали недовольство фактом его работы в Динамо.

Сам специалист в свою очередь высказался о провокациях ультрас.