Украина

Функционер прокомментировал победу в чемпионате.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал чемпионство команды в сезоне-2020/21.

"Мы вернули чемпионство в Киев, это было нелегко! Я благодарен всему персоналу. В такой тяжелый год, когда такая страшная болезнь как коронавирус постигла весь мир.. Но ми боролись, когда этим переболела вся команда.

Я благодарен всем врачам, всем сотрудникам базы.. Но в первую очередь, я бы хотел сказать спасибо Мирче Луческу, который за короткий период сумел создать боеспособную команду. Только слепой не видит, что команда поднялась на новый, более качественный уровень. Сегодня она играет по-другому, она знает, чего хочет на футбольном поле".

"Скажу прямо, я рисковал, назначая главным тренером Мирчу Луческу. Но риск оправдан! Дай Бог ему много лет здоровья, чтобы он мог работать на таком уровне. Если он будет работать дальше с командой, я знаю, что она будет прогрессировать.

Мы стремимся в Европу, и на такие вещи, как тренер работал в одной команде, во второй, надо реагировать по-европейски, а не так как реагируют наши отдельные болельщики. Сегодня, основная масса наших фанатов празднует победу в чемпионате. Я уверен, что большинство нас поддерживали", — сказал Суркис в интервью FootballHub.