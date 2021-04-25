Украина

Капитан киевлян прокомментировал выигранное чемпионство.

Киевское Динамо после разгромной победы над Ингульцом со счетом 5:0 обеспечило себе чемпионство в УПЛ.

Виктор Цыганков поделился эмоциями от выигрыша первого в своей карьере чемпионства УПЛ.

"Наконец-то мы чемпионы, что не может не радовать. В первую очередь, это победа для наших болельщиков, настоящих болельщиков, которые поддерживают в любой ситуации. Жалко, конечно, что сегодня они не присутствуют на стадионе. Уверен, что каждый из них сейчас очень рад.

Поздравляю президента клуба, тренерский штаб, который дал результат и всех игроков команды. Хотелось поставить точку в чемпионате именно сегодня, на родном стадионе. Пора было становиться чемпионами.

Чемпионский трофей тяжелый, да (смеется). Первый раз держал его в руках, приятные ощущения", — приводит слова Цыганкова официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Ингулец.