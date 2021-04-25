Украина

Президент клуба поблагодарил румынского специалиста за сезон.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о будущем главного тренера клуба Мирчи Луческу.

"Я уверен, что он останется главным тренером Динамо, так как у него есть действующий контракт. У меня нет никаких сомнений в нем. Он создавал эту команду.. Думаю, пора уже замахнуться на что-то в Европе.

Повторюсь, команда растет. Может быть благодаря моему неординарному решению в начале сезона. Когда пришел Мирча Луческу, было здоровых восемь игроков основы. Я предлагал усилить линию защиты каким-то опытным игроком, разные позиции усилить.

Я понимаю, невозможно добиваться результата лишь молодыми игроками. Он сказал, что даст им возможность показать себя и выйти на новый уровень. Он сам захотел работать с этими парнями. Мирча доверился им, а они оправдали его доверие. Сегодня, это единый коллектив, единая команда", — сказал Суркис в интервью Профутбол Digital.