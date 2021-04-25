Украина

Специалист — о победе над дончанами.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу над Олимпиком в рамках УПЛ (2:1).

"Результаты вчерашних матчей сыграли нам на пользу, и мы подтвердили их сегодняшней победой. Мы понимали, что нас ждет непростой поединок, ведь в среду отыграли 120 минут на поле – выполнили задачу, попали в финал Кубка Украины.

У соперника было больше времени на восстановления после прошлой встречи. Сейчас такой период, что важен лишь результат – мы его добились. Хорошо вошли в игру, был забит быстрый мяч, что поспособствовало, так сказать спокойствию. Нужно играть спокойно, но не медленно. Мы стали играть медленно, чем воспользовался соперник, а после этого нужно было снова включаться и брать игру заново в свои руки.

Мы рады, что Шахаб вышел на поле и смог нам помочь, это предаст ему уверенности. Всех с победой, а мы двигаемся дальше, во вторник уже отправляемся на следующий поединок", — сказал Скрипник в интервью пресс-службе клуба.

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