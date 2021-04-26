Украина

Защитник киевлян прокомментировал выигрыш золотых медалей.

Защитник Динамо Киев Томаш Кендзера рассказал о эмоциях, которые его переполняли ввиду выигранного чемпионата Украины.

"Испытываю радость и гордость. Чемпионство особенно приятное и особенное, поскольку большое количество игроков команды – воспитанники Динамо Киев. Я действительно горжусь этой командой, моими партнерами, друзьями! Это большой шаг вперед для нас.

Несмотря на то, что мне всего 26 лет, я один из самых опытных игроков в нашей молодой команде. Я видел, как все ребята работали, старались на тренировках. В этом сезоне все изменилось после того как Мистер пришел к нам. Это, прежде всего, его заслуга. И президента клуба, который решил пригласить Мистера Луческу в Динамо.

Мистер построил команду, которая за сезон сумела стать чемпионами. Теперь перед нами еще матч за Кубок Украины. Мы очень хотим завоевать его, чтобы за один сезон выиграть все три трофея в Украине. В моей карьере еще такого не было, и в Польше я одновременно не выигрывал три трофея. Что уж говорить о молодых ребятах.

Я примерил футболку с надписью "чемпионы" одним из первых. Хотелось приблизить этот момент, и мы пошли с Колей Шапаренко и Беном Вербичем переодеваться когда счет уже стал 5:0, и было очевидно, что чемпионство от нас никуда не денется. Мы все просто радовались и наслаждались моментом – награждение, медали, поднятие трофея, праздничные конфетти… Обидно только, что на этом матче не могли присутствовать болельщики и разделить с нами эту радость непосредственно на стадионе.

В оставшихся матчах расслабляться нельзя, это может сыграть злую шутку. Нам необходимо держать этот игровой тонус, хорошую игровую форму, которую мы набрали и держали в последнее время. Нужно стараться выигрывать все матчи до матча за Кубок Украины, чтобы подойти к нему в хорошем настроении, хорошей форме и с боевым настроем", — приводит слова Кендзеры официальный сайт киевлян.

Напомним, что ранее Игорь Суркис рассказал о будущем Мирчи Луческу в Динамо.