Украина

Форвард киевского клуба поделился своими эмоциями после чемпионского матча с Ингульцом.

Нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес прокомментировал разгромную победу над Ингульцом (5:0), которая принесла "бело-синим" долгожданное чемпионство в УПЛ.

"Прекрасные ощущения от чемпионства. Мы долго шли к этому, работали над собой, командными взаимодействиями. Со сменой тренера очень многое поменялось, мы стали сильнее. Теперь наша цель — Кубок Украины. Хотим завоевать все возможные трофеи. Кроме того, мы должны еще улучшить свою игру, чтобы добиться хороших результатов в Лиге чемпионов.

Ингулец — не так силен, но мы были серьезно настроены, хорошо подготовлены к этому поединку. Думаю, любая команда будет получать удовольствие от того, что контролирует ход игры и доминирует на поле. К тому же, сыграл не весь матч, поэтому каждая игровая минута была важна для меня.

Менталитет победителей? Наша команда молодая и сначала у нас не было такого менталитета. Сейчас мы хотим побеждать в каждой игре и становиться чемпионами — Луческу это привил нам. Мы выросли как команда и индивидуально. Мистер проделал невероятную работу.

Цели на конец сезона? Выиграть все матчи и набрать все очки, а также и завоевать Кубок Украины", — приводит слова Родригеса официальный сайт "бело-синих".

Ранее Football.ua проанализировал чемпионство Динамо в УПЛ.