Украина

Защитник донецкого клуба поделился своими ожиданиями от заключительной части сезона.

Защитник Олимпика Орест Лебеденко рассказал о подготовке своей команды к сегодняшнему матчу против луганской Зари, а также поделился своими мыслями о концовке сезона.

"Это футбол: сегодня мы боремся за что-то, а завтра вылетаем, послезавтра снова боремся. Тем-то он и интересен для людей.

Нам нужно сделать все, чтобы остаться в Премьер-лиге. На оставшиеся четыре матча мы настроимся на сто процентов. Нам обидно проигрывать — девять матчей без побед — это психологически тяжело. Черная полоса не может быть всегда. Когда-то это закончиться, и я надеюсь, уже в ближайших матчах.

Мы разобрали наши ошибки в последней игре и готовимся сыграть по-другому против Зари. Не могу сказать, что мы готовим сюрпризы, просто лучше разобрали игру Зари, тем более, что два дня назад играли против них. Где-то нам не удалось воспользоваться подсказками тренера, которые были в прошлой игре. Сейчас попробуем ими лучше воспользоваться", — приводит слова Лебеденко ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Олимпик — Заря пройдет сегодня, 28 апреля, в Чернигове, в 17:00 по киевскому времени.

После 22 матчей Олимпик набрал 18 очков и делит с Минаем последнее место в турнирной таблице УПЛ. Впереди Ингулец и Рух, у которых по 20 баллов. Сегодня львовяне также проведут свой перенесенный матч против Львова. В активе Зари 41 очко и третье место с отставанием от Шахтера в четыре балла.