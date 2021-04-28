Медицинский штаб "горняков" отчитался о кадровой ситуации.
Жуниор Мораес, getty images
28 апреля 2021, 19:59
Врач Шахтера Вадим Попов в интервью Shaktar TV рассказал об особенностях травм, процессе реабилитации и сроках восстановления игроков первой команды.
Так, Жуниор Мораес перенес операцию на колене в одной из клиник Барселоны и теперь ему предстоит девять месяцев реабилитации.
Что касается Валерия Бондаря, то молодому защитнику "горняков" хирургическое вмешательство не потребуется, а период восстановления составил два-три месяца.
Алан Патрик, в свою очередь, вернулся в общую группу, тогда как Исмаили продолжает заниматься с тренером по физподготовке.
Сроки восстановления Евгения Коноплянки неизвестны, но, как заверил Вадим Попов, все идет по плану.