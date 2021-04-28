Украина

Медицинский штаб "горняков" отчитался о кадровой ситуации.

Врач Шахтера Вадим Попов в интервью Shaktar TV рассказал об особенностях травм, процессе реабилитации и сроках восстановления игроков первой команды.

Так, Жуниор Мораес перенес операцию на колене в одной из клиник Барселоны и теперь ему предстоит девять месяцев реабилитации.

Что касается Валерия Бондаря, то молодому защитнику "горняков" хирургическое вмешательство не потребуется, а период восстановления составил два-три месяца.

Алан Патрик, в свою очередь, вернулся в общую группу, тогда как Исмаили продолжает заниматься с тренером по физподготовке.

Сроки восстановления Евгения Коноплянки неизвестны, но, как заверил Вадим Попов, все идет по плану.