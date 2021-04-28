Украина

Футболист оценил работу рефери матча Олимпик — Заря.

В перенесенном поединке 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Олимпик обыграл Зарю, произошло несколько очень спорных эпизодов.

Они были связанны с решениями главного арбитра матча Николая Балакина. Сначала он не засчитал гол от Артема Громова на старте противостояния, а после удалил вратаря "черно-белых" Николу Василя за столкновение с форвардом дончан Ибрагимом Каргбо.

После игры защитник Зари Жоэль Абу Ханна в своем Instagram-аккаунте опубликовал цитату Балакина: "Все считают, что арбитры взяточники, слепые. Хочется изменить стереотип".

Подписал немецкий легионер это фото следующим образом: "Если вы принимаете такое судейство, то футбол никогда не выйдет на новый уровень в этой стране".

Видео голов и обзор матча Олимпик — Заря можно посмотреть на Football.ua.