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Наставник Львова поделился своими эмоциями после матча УПЛ против Руха.

Главный тренер Львова Анатолий Бессмертный прокомментировал ничейный результат в перенесенном матче 18-го тура УПЛ против Руха (1:1).

"По тому, как складывалась для нас игра, а также, учитывая, сколько мы сыграли матчей за последние 12 дней, считаю, результат для нас нормальный. Можно было лучше, можно было хуже. Но я благодарен ребятам, что они выдержали нагрузку, нерв матча и показали, что у них есть характер. Чувствуется, что на поле была команда.

Мы знали, что Рух — это хорошая команда, которая играет в футбол. Именно поэтому, какого-то удивления или чего-то нового они нам не продемонстрировали. Хотя на самом деле это очень качественный коллектив. Никого из ребят не нужно было мотивировать. Мы уважаем каждого соперника, но никого не боимся и ни перед кем не дрожим. Готовились как к очередной календарной игре. Говорить, что мы как-то по-особенному настраивались? Такого не было. Игра с Рухом такая же, как была до этого с Десной.

Мы — спортсмены. В каждой игре хочется добывать максимальный результат. Ребята уже почувствовали и радость победы, и чувствуют то, что они действительно могут показывать в качественный футбол. Приятно видеть прогресс футболистов. Именно поэтому, нельзя сказать, что после игры с Рухом мы остановимся, или довольны результатом. Впрочем, каждая игра складывается как складывается. Нельзя запрограммировать отдельно взятый матч. Сейчас был Рух, следующая игра с Мариуполем, и так далее. Тем не менее, выдохнули немного, потому что было совсем тяжело.

Упущенный шанс на гол в начале матча? Это футбол. Знаете, и в мадридском Реале не забивают голы игроки, которые стоят не два рубля. Тоже не попадают, тоже не забивают. Все ребята работают так, как могут, поэтому здесь относительная ситуация, отдельно взятый игровой момент", — приводит слова Бессмертного официальный сайт Львова.

Видеообзор матча Львов — Рух можно посмотреть на Football.ua.