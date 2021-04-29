Украина

Хавбек Олимпика — о мате с Зарей.

Полузащитник донецкого Олипика Максим Тейшейра прокомментировал победу над Зарей в рамках УПЛ (2:1).

"Эмоции переполняют. Для нас это важная победа. Мы проиграли 8 матчей подряд и было крайне необходимо добиться, наконец, нужного результата. Психологически всем в команде было сложно.

Конечно, Заре после того как мы получили численное преимущество было тяжело. Соперник стал оставлять много свободных зон. Нам же оставалось лишь сохранить страсть к победе и воспользоваться этим. Рад, что удалось забить гол. Очень важно было удвоить преимущество, чтобы закрыть поединок. Я много работаю на тренировках над ударами с обеих ног, чтобы реализовывать такие моменты".

Также футболист подметил, что судья принимал непонятые решение в игре.

"В очередной раз очень странное судейство. Но чему здесь удивляться. В предыдущих 3-4 матчах от этого страдала наша команда.

Сейчас сетовать на арбитраж может Заря. Конечно, мы не жалуемся, но то, что решения арбитра были непонятными – факт. В любом случае мы провели хороший поединок и заслужили победу", — сказал Тейшейра.

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