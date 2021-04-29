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Сергей Горбаченко разбирает спорные решения Николая Балакина в матче Олимпика против Зари.

Донецкий Олимпик одержал свою первую победу в календарном году. Команда Юрия Калитвинцева одолела луганскую Зарю со счетом 2:1.

В первом тайме поединка было сразу два очень важных эпизода, в которых главный арбитр встречи Николай Балакин принимал довольно сомнительные решения.

Знаем, что некоторые из вас с нетерпением ждали "опуса" лично от автора этого текста по этим эпизодам матча. Снова матч с участием Олимпика вынуждает достать из глубокого ящика правила ̶б̶а̶с̶к̶е̶т̶б̶о̶л̶а̶,̶ ̶в̶о̶л̶е̶й̶б̶о̶л̶а̶,̶ ̶а̶к̶а̶д̶е̶м̶и̶ч̶е̶с̶к̶о̶й̶ ̶г̶р̶е̶б̶л̶и̶ футбола.

Наверняка, вы уже поняли о каких решениях Николая Балакина пойдет речь. Это отмененный гол в ворота Олимпика и удаление голкипера Зари Николы Василя.

Начнем с забитого гола Зари.

Быстрая атака Зари, где Артем Кичак сначала отбивает удар Кочергина, потом удар Лунева и уже ничего не может поделать с ударом Громова. Николай Балакин отправляется смотреть VAR и достаточно быстро принимает решение о том, что Максим Лунев в момент удара находился в активном офсайде, а значит гол надо отменить.

Вспоминаем сам эпизод. Лунев пробивает головой и по инерции продолжает свое движение в сторону вратаря, происходит небольшой контакт, который не позволяет голкиперу Олимпика Кичаку быстро подняться с газона. По такой логике можно было бы зафиксировать фол с боку Лунева. Хотя и нарушения правил там как такого не было. Даже если за скобки в том эпизоде вынести Лунева, то никак Кичак не успевал спасти свои ворота в момент удара Громова. Но мы возвращаемся к трактовке эпизода главным арбитром. Офсайд.

В момент удара Громова Лунев вообще лежит за спиной у голкипера и никак не влияет на эпизод! Часто в футболе происходят ситуации, когда голы отменяют по причине активного офсайда из-за того, что игрок команды соперника, не касаясь мяча, стоит перед голкипером и мешает ему увидеть полет мяча. Так вот моделируем ситуацию в которой игрок мешает вратарю увидеть удар, а потом перед самим ударом уходит в сторону и не мешает эпизоду. Будет ли назначен офсайд в таком случае? Конечно, нет. Здесь мы имеем дело с аналогичной ситуацией.

Переходим к самому обсуждаемому момента – удалению Николы Василя. Боснийский голкипер выбегает за пределы штрафной и старается не дать нападающему первому быть на мяче, прыгает головой в мяч, играет в него и по инерции бедром влетает в ноги форварда, нанося ему страшную травму.

Заслуживает ли эпизод красной?

Идем читать правила, которые каждый может найти на официальном сайте УПЛ.

Переводить оригинал документа не будем, лишь выделим жирным шрифтом те пункты, которые могут теоретически объяснить красную карточку:

• перешкоджає голу або зриває очевидну гольову можливість команди суперника порушенням у вигляді гри рукою (за винятком воротаря, у власній штрафній площі)

• перешкоджає взяттю воріт або очевидній можливості забити м’яч супернику, рух якого в цілому спрямовано до воріт команди порушника, порушенням, яке карається штрафним/ вільним ударом (за виключенням випадків, що зазначені нижче)

• серйозне ігрове порушення

• кусає або плює у будь-кого

• агресивна поведінка

• використовує агресивні, образливі або лайливі вирази та/або жести

• отримує друге попередження протягом одного матчу

• входить до пункту відео-оператора (ПВО)

Только два подпункта нас интересуют в данной ситуации. Идем смотреть их толкование.

Серйозні ігрові порушення

Боротьба ногою за м'яч або єдиноборство, небезпечні для (здоров'я) суперника, або застосування надмірної сили або жорсткості повинні вважатись серйозним ігровим порушенням. Будь-який гравець, який в боротьбі за м’яч стрибає на суперника спереду, збоку або ззаду, застосовуючи одну або дві ноги, застосовуючи надмірну силу, або створюючи небезпеку для (здоров’я) суперника, винен у серйозному ігровому порушенні.

Агресивна поведінка

Агресивною поведінкою є застосування або спроба застосування гравцем надмірної сили або жорстокості щодо суперника без ведення із ним боротьби за м’яч, або щодо партнера по команді, офіційного представника команди, офіційної особи матчу, глядача або будь-якої іншої особи, незалежно від того чи відбувся контакт чи ні. Крім того, гравець, який, без боротьби за м’яч, навмисно вдарив суперника або будь-яку іншу особу по голові або обличчю рукою або кистю, вважається винним в агресивній поведінці, окрім тих випадків, коли застосована сила була незначною.

Пункт об агрессивном поведении отметаем сразу, поскольку там главным условием указано, если игрок нарушает правила без намерений играть в мяч. Остается лишь "серьезное игровое нарушение".

Были ли действия Василя такими, которые можно трактовать как применение чрезмерной силы и жестокости? На счет жестокости точно нет, а по поводу чрезмерной силы можно спорить. Василь действительно бежал на всех порах на этот мяч, но ведь он делал это, чтобы быть первым на мяче, и в итоге успел. Все его усилия были направлены на то, чтобы сыграть в мяч. Единоборство опасное для здоровья соперника? Как оказалось, да.

Но давайте не забывать, что футбол – это контактный вид спорта и стыки здесь происходят достаточно часто и далеко не всегда это нарушение правил. Травма Ибрагима Каргбо действительно выглядит жутко и страшно, и мы желаем ему скорейшего выздоровления. Но если руководствоваться исключительно этим, то любое столкновение, которое заканчивается травмой одного из игроков автоматически превращается в красную карточку для другого.

Если же вы пересмотрите еще раз эпизод, когда арбитр пошел смотреть VAR, то увидите, что ему на стоп-кадре показывают момент столкновения бедра Василя с ногой Каргбо. Это в корне неправильно. Эпизод необходимо смотреть весь в динамике и надо уметь разделять понятия, где игрок действует опасно с риском нанесения травмы, а где несчастный случай.

Поставим вопрос иначе. Если бы этот момент не закончился травмой форварда Олимпика, то был бы тут вообще зафиксирован фол? Со всей уверенностью могу сказать, что нет. Даже комментатор матча во время трансляции был абсолютно уверен, что фол в эпизоде был зафиксирован со стороны игрока Олимпика, поскольку вратарь Зари был первым на мяче.

Будем продолжать следить за ошибками наших арбитров в ключевых матчах на финишной прямой сезона. В прошлом туре отличился Виталий Романов, который выдумал пенальти в ворота Мариуполя в матче против Руха. Теперь отмечаем сомнительные действия Николая Балакина. И очень надеюсь, что главный арбитр матча Олимпик – Заря попросту не справился со своей задачей, а не наоборот – справился.

Сергей Горбаченко, Football.ua