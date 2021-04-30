Украина

Футболист летом приступит к полноценной реабилитации.

Нападающий Олимпика Ибрагим Каргбо успешно перенес операцию в одной из клиник Киева.



Следующие 3 месяца форвард проведет в гипсе, после чего приступит к полноценной реабилитации.



Напомним, арендованный у Динамо 21-летний бельгийский нападающий Олимпика, в первом тайме поединка с Зарей столкнулся с голкипером луганской команды Василем, в результате чего получил перелом малой и большой берцовой костей.



Операция прошла успешно и уже сегодня Ибра с улыбкой на лице принимал в больнице гостей и журналистов.

Ранее УАФ объяснила, почему решение арбитра Николая Балакина в матче с Олимпиком было правильным.