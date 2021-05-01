Украинский хавбек "бело-синих" впервые в своей карьере забил три мяча в одном матче.
Виталий Буяльский, ФК Динамо Киев
01 мая 2021, 20:30
В настоящее время проходит поединок 24-го тура украинской Премьер-лиги между полтавской Ворсклой и киевским Динамо, в котором "бело-синие" выигрывают со счетом 3:1.
В этом противостоянии по ходу первого тайма полузащитник киевлян Виталий Буяльский оформил хет-трик, который стал для него первым в профессиональной карьере. Хавбек отмечался голами на 5-й, 15-й и 31-й минутах.
Видео первого гола:
Видео второго гола:
Видео третьего гола:
Благодаря этому Буяльский довел количество своих голов в нынешнем розыгрыше УПЛ до пяти.
На Football.ua доступна текстовая трансляция матча Ворскла — Динамо.