Украина

Украинский хавбек "бело-синих" впервые в своей карьере забил три мяча в одном матче.

В настоящее время проходит поединок 24-го тура украинской Премьер-лиги между полтавской Ворсклой и киевским Динамо, в котором "бело-синие" выигрывают со счетом 3:1.

В этом противостоянии по ходу первого тайма полузащитник киевлян Виталий Буяльский оформил хет-трик, который стал для него первым в профессиональной карьере. Хавбек отмечался голами на 5-й, 15-й и 31-й минутах.

Видео первого гола:

Видео второго гола:

Видео третьего гола:

Благодаря этому Буяльский довел количество своих голов в нынешнем розыгрыше УПЛ до пяти.

На Football.ua доступна текстовая трансляция матча Ворскла — Динамо.