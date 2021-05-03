Наставник петровского клуба удостоился престижного звания.
Сергей Лавриненко, Динамо Киев
03 мая 2021, 11:54
Всеукраинского объединение тренеров по футболу определило лучшего наставника 24-го тура УПЛ.
Награды удостоился главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко.
Напомним, что петровский клуб в гостях обыграл Олимпик со счетом 3:0. и практически гарантировал себе место в Премьер-лиге в следующем сезоне.
46-летний специалист получил 4,6 балла из 5 возможных.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Олимпик — Ингулец.