Всеукраинского объединение тренеров по футболу определило лучшего наставника 24-го тура УПЛ.

Награды удостоился главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко.

Напомним, что петровский клуб в гостях обыграл Олимпик со счетом 3:0. и практически гарантировал себе место в Премьер-лиге в следующем сезоне.

46-летний специалист получил 4,6 балла из 5 возможных.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Олимпик — Ингулец.