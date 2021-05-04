Украина

Функционер рассказал о приходе в клуб нового тренера.

Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал второй приход в клуб на пост главного тренера Романа Санжара.

"Очень рады возвращению в команду Романа Николаевича Санжара. Уверен, с его приходом мы сможем решить задачу сохранения места в УПЛ, наладить ту атмосферу в коллективе, которой раньше славился Олимпик и воплотить в жизнь наши амбиции, о которых мы не раз уже говорили...

Все произошло спонтанно. Юрий Калитвинцев позвонил мне с утра и сказал, что считает, что ему нужно уйти. Не каждый тренер может найти в себе силы самостоятельно покинуть свой пост. Большое ему спасибо за работу и за его порядочность".

"Я сразу же вспомнил про Романа. У нас большая вместе прожитая футбольная жизнь, еще начиная с Донецка. Он был отличным капитаном Олимпика многие годы, а после стал великолепным тренером, вывел нашу команду из Первой лиги в УПЛ, затем — в Лигу Европы. Это самый успешный наставник в истории нашего клуба! Мы давно дружим и не теряли контакт все это время".

Также Гельзин озвучил задачи клуба на этот сезон и на предстоящий.

"Что касается задач, то, конечно, главное сейчас – остаться в Премьер-лиге и наладить плодотворную атмосферу в коллективе. А уже в следующем году мы будем ставить задачу попасть в еврокубки. Мы уже однажды там побывали и хотим туда вернуться", — цитирует Гельзина пресс-служба клуба.

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