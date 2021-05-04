Специалист рассказал, почему ушел из донецкого клуба.
ФК олимпик
04 мая 2021, 22:18
Тренер Юрий Калитвинцев, который покинул донецкий Олимпик, прокомментировал свое решение.
"Пришел к тому, что нельзя делать такую большую паузу, как у меня была, ведь я профессиональный тренер.
Второе — за тот период, когда я отдыхал, я занимался теорией. И то, что я применил это на практике благодаря Гельзинe, то это действительно рабочее, действительно интересное.
Потому как тренер я смотрю в будущее с оптимизмом. Уверен в своих силах и готов продолжать", — сказал Калитвинцев.