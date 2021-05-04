Тренер Юрий Калитвинцев, который покинул донецкий Олимпик, прокомментировал свое решение.

"Пришел к тому, что нельзя делать такую ​​большую паузу, как у меня была, ведь я профессиональный тренер.

Второе — за тот период, когда я отдыхал, я занимался теорией. И то, что я применил это на практике благодаря Гельзинe, то это действительно рабочее, действительно интересное.

Потому как тренер я смотрю в будущее с оптимизмом. Уверен в своих силах и готов продолжать", — сказал Калитвинцев.

Напомним, Олимрик сразу после ухода Калитвинцева назначил Романа Санжара на пост нового тренера.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.