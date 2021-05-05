Украина

Лидер черниговской команды не успел восстановиться после травмы.

Полузащитник черниговской Десны Андрей Тотовицкий не сможет помочь своей команде в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги против полтавской Ворсклы. Об этом сообщает ТК Футбол 1/2/3.

По информации источника, 28-летний хавбек не успел восстановиться после травмы и поэтому не отправился на матч, который пройдет в Полтаве.

В нынешнем сезоне Тотовицкий провел 20 поединков, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.

Матч Ворскла — Десна состоится сегодня, 5 мая, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.