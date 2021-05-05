Украина

Football.ua представляет анонс матча 25-го тура чемпионата Украины.

В 25-м туре в Полтаве сойдутся прямые конкуренты за путевку в еврокубки, и, возможно, кто-то из них окончательно распрощается со своими мечтами.

Ворскла — Десна

Среда, 5 мая, 19:00. Полтава, стадион Ворскла им.А.Бутовского. Арбитр — Катерина Монзуль (Харьков). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Учитывая, что Заря, занимающая третье место, уже недосягаема для Десны и Ворсклы, а Колос проведет свой матч 25-го тура против потерявшей интерес к сезону Александрии и в случае победы сохранит за собой четвертую строчку, поединок в Полтаве превращается в битву за последнюю путевку в еврокубки.

Поскольку в финале Кубка Украины сыграют Заря и Динамо, при этом Заря уже практически гарантировала себе место в Лиге Европы (либо как победитель Кубка, либо как команда, занимающая третье место, которое луганчане вряд ли упустят) а Динамо обеспечило себе место в групповом раунде Лиги чемпионов, пятое место (как и четвертое) даст своему обладателю путевку в Лигу конференций.

И именно за пятое место сейчас ведут борьбу Десна и Ворскла, делящие 5-6 позиции, набрав по 37 очков. Именно поэтому каждой из команд нужна только победа. Хотя при определенных обстоятельствах они обе могут вытащить счастливые билетики, но рассчитывать на подарки со стороны Колоса, уже испытавшего вкус евробаталий, не стоит.

Обе команды могут винить только себя в том, что оказались в подобной ситуации. Ведь не потеряй Десна в последних трех турах 8 очков, могла бы не только конкурировать с Зарей за "бронзу", но и оказывать психологическое давление на Шахтер. Да и Ворскле два поражения в двух последних матчах оказались явно ни к чему.

Вот и имеем в итоге битву двух "раненных зверей", предсказать исход которой практически невозможно.

При этом стоит отметить, что Ворскла всегда была неудобным соперником для Десны, и до сезона-2019/20 "сиверянам" лишь раз удалось обыграть полтавчан, и лишь в последнее время статистика начала потихоньку выравниваться.

Команду Юрия Максимова вполне можно назвать сплавом молодости и опыта и в целом очень сбалансированным коллективом. И не стоит забывать, что именно в Ворскле играет лучший бомбардир нанешнего первенства УПЛ Кулач (14 мячей).

Десна не сможет отправиться в Полтаву в сильнейшем составе. Причем наибольшие проблемы могут возникнуть в опорной зоне, где к травмированному Билошевскому присоединился дисквалифицированный Огиря. Не стоит забывать и о травме нападающего Будкивского. Из положительныхдля гостей новостей — шанс сыграть получит Тотовицкий.

Интересные факты

– Команды провели между собой 15 официальных матчей: 8 побед Ворсклы, 4 победы Десны, 3 ничьи.

– Ворскла не может выиграть у Десны дома в последних трех встречах: 2 ничьи и поражение.

– Ворскла неизменно пропускает в последних 5-ти матчах УПЛ (13 голов).

– На протяжении последних 9-ти туров Ворскла ни разу не сыграла вничью: 5 побед и 4 поражения.

Ориентировочные составы